Insider orten Umbau im Regierungsteam der ÖVP

Die ÖVP ist seit Monaten in der Krise: Laut jüngster Umfrage stagniert die Partei bundesweit bei 19 Prozent auf Platz drei, meilenweit hinter FPÖ und SPÖ. Schwer angeschlagen ist auch Parteichef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, der in der Kanzlerfrage bei desaströsen acht Prozent liegt. Kein Wunder also, dass es parteiintern rumort. Insider vermuten, dass ein Umbau des schwarzen Regierungsteams knapp bevorsteht. Von Klubchef Reinhold Lopatka kommt dazu jedenfalls kein Dementi: "Ich kann nichts ausschließen", so sein knapper Kommentar gegenüber krone.at.