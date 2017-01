Innsbruck: Zwei weitere Verdächtige meldeten sich

Nach den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht in Innsbruck haben sich zwei weitere Tatverdächtige bei der Polizei gemeldet. Bei den beiden Männern handelt es sich um einen 19- jährigen Syrer und einen 30- jährigen Iraker, die in Flüchtlingsunterkünften außerhalb von Innsbruck leben, berichtete die Polizei am Dienstag. In Einvernahmen bestritten die beiden die Taten.