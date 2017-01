Innsbruck: Zwei Frauen in Lokal sexuell belästigt

Zwei Frauen im Alter von 29 und 33 Jahren sind in der Nacht auf Sonntag in einem Innsbrucker Lokal mehrfach sexuell belästigt worden. Insgesamt drei Mal habe ein Mann die beiden Münchnerinnen unsittlich begrapscht, teilte die Polizei mit. Beim Rauswurf aus dem Gastbetrieb biss er dem Türsteher in die Hand. Nach dem Täter wird gefahndet.