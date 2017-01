Inferno brach in Wohnung von Tirolerin (84) aus

Eine Tote (84), eine junge Frau, die wegen schwerer Verbrennungen in Lebensgefahr schwebt, und vier weitere Verletzte - das ist die traurige Bilanz jenes Brandes der am Samstag im Pembaur- Studentenheim in Innsbruck gewütet hat. Mittlerweile steht fest: Das Feuer brach in der Küche jener Wohnung aus, in der die Pensionistin lebte. Möglicherweise hatte sie mit offenem Feuer hantiert, denn: "Einen Technik- Defekt schließen wir aus", so der Chefermittler.