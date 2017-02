In Strache- FPÖ herrscht zunehmend Nervosität

Vor dem diese Woche über die Bühne gehenden FPÖ- Parteitag in Kärnten steigt im Lager von Heinz- Christian Strache die Nervosität. Die Umfragen nicht mehr so gut wie früher, in Bedrängnis bei der Entscheidung um den U- Ausschuss in der Causa Eurofighter , wehleidige Reaktionen auf einsetzende Kritik.