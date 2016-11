In der ÖVP fliegen richtig die Fetzen

Nach der Wahlempfehlung von ÖVP- Klubobmann Reinhold Lopatka für Norbert Hofer fliegen in der ÖVP so richtig die Fetzen. Zwar gab es am Montagvormittag ein klärendes Gespräch mit Parteichef Reinhold Mitterlehner, bei dem angeblich "alle Irritationen ausgeräumt" wurden. Doch im Hintergrund brodelt es weiterhin.