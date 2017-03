Immer mehr Gewalt in den heimischen Gefängnissen

Rund 8800 verurteilte Verbrecher oder U- Häftlinge sitzen derzeit in 26 heimischen Justizanstalten. Noch nie war die Zahl ausländischer Tatverdächtiger höher: Aktuell beträgt der Anteil von Nicht- Österreichern mit Stichtag Anfang Februar knapp 54 Prozent oder rund 4700 Insassen. Und das Aggressionspotenzial hinter Gittern steigt: Ob gefährliche Psycho- Killer, Drogensüchtige oder Dschihadisten - noch nie gab es so viel Gewalt in den Gefängnissen!

200 Attacken in nur einem Jahr

Waren es 2015 bundesweit 148 Attacken auf Strafvollzugsbedienstete gewesen, stieg die Zahl der tätlichen Übergriffe bzw. Drohungen im vergangenen Jahr auf 200. Damit gab es durchschnittlich vier Angriffe pro Woche auf Wachebeamte. Auch in den ersten Wochen des Jahres wurden schon 29 Fälle zur Anzeige gebracht.

Foto: APA/BARBARA GINDL

Schutzwesten und neue Taser- Waffen

In einer Sicherheitsoffensive rüstete Justizminister Brandstetter die Beamten nun mit Schlag- und Stichschutzwesten oder der neuen Eletroschock- Pistole Taser X26 auf.

Die neue Elektroimpulswaffe der Polizei Foto: BMI

Justizwache- Chef: "Sozialromantik hilft nicht!"

Alarmiert ist Justizwache- Chef Albin Simma: "Es hilft keine Sozialromantik, wenn aufgrund des extrem hohen Ausländeranteils der liberale Strafvollzug an seine Grenzen stößt." Er fordert deshalb mehr Personal und Hochsicherheitsabteilungen für gewaltbereite Häftlinge.

Christoph Budin, Kronen Zeitung