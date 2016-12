Immer mehr Frauen wollen Soldatinnen werden

Das Bundesheer hat sich als attraktiver und sicherer Arbeitgeber positioniert, wie aktuelle Zahlen des Personalamtes belegen: 3573 Personen haben sich seit Jänner für einen Job beworben, 390 davon waren Frauen. Was im ersten Moment eher gering aussieht, entspricht aber einem Plus von 57 Prozent. Die Bewerber als Piloten haben sich verdreifacht!

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil Foto: APA/HANS PUNZ

"Diesen Trend unbedingt fortsetzen"

Minister Hans Peter Doskozil will "diesen Trend unbedingt fortsetzen". Immerhin muss die Landesverteidigung - nicht zuletzt aufgrund einer Pensionierungswelle sowie der Flüchtlingskrise - in den kommenden vier Jahren fast 10.000 Arbeitsplätze besetzen. Die hohe Zahl der Bewerber wird auch als Indiz dafür gewertet, dass sich das Ansehen des Militärs in der Bevölkerung stark verbessert hat.

Oliver Papacek, Kronen Zeitung