Imbisslokal in Krems wurde Raub der Flammen

Ein Feuer hat ein Imbisslokal im Kremser Stadtteil Gneixendorf Sonntagmittag in Schutt und Asche gelegt. Eine Frittieranlage war in Brand geraten, Gäste und Mitarbeiter konnten sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, ehe sich die Flammen weiter ausbreiteten. Der Löscheinsatz gestaltete sich für die Helfer nicht ungefährlich - mehrere Gasflaschen waren im Schankbereich gelagert. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Brand leicht verletzt.