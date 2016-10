Im Flüchtlingsstrom kamen auch Terrorzellen zu uns

Die Ereignisse in Deutschland hätten laut Gridling gezeigt, dass man hier "sehr wachsam" sein müsse: "Die Flüchtlingsbewegungen des letzten Jahres haben Menschen nach Europa gebracht, die nicht nur geflohen sind, sondern die sich hier als terroristische Zellen, als Schläferzellen, möglicherweise niedergelassen haben und bei Bedarf aktiviert werden können."

Es gebe zudem immer mehr Menschen, die aus Österreich in den Dschihad ziehen. Die Zahl jener, die ausgereist seien, um im Dschihad zu kämpfen oder an der Ausreise gehindert wurden, bezifferte Gridling mit inzwischen 288. Die Dunkelziffer sei sehr schwer einzuschätzen. Gefährdungspotenzial gehe vor allem von Dschihad- Rückkehrern aus.

"Man darf die Augen nicht verschließen"

Bereits am Donnerstag hatte der Verfassungsschutz- Chef bei einer Pressekonferenz in Bregenz gesagt: "Man darf die Augen nicht verschließen, man darf die Entwicklung nicht verschlafen." Österreich sei gegen grenzüberschreitende Gefahren nicht immun.

Österreichs Verantwortlicher im Kampf gegen Terror und Dschihadismus: Peter Gridling Foto: Andi Schiel

Wien, Steiermark und NÖ als Radikalisierungs- Hotspots

In letzter Zeit seien wieder Fälle bekannt geworden, von denen man zuvor nichts gewusst habe, so Gridling. Als Hotspots der Radikalisierung nannte der Verfassungsschützer die Bundesländer Wien, Steiermark und Niederösterreich. In Vorarlberg seien zwar weniger als zehn Fälle bekannt - dennoch müsse man auch hier aufmerksam sein, verwies er auf Einzeltäter wie in Würzburg oder Ansbach in Bayern.

Anti- Terror- Großübung der Polizei am Freitag in Wien

Am Freitag nehmen in Wien sämtliche Sondereinheiten der Exekutive an einer großen Anti- Terror- Übung teil. Diese beginnt am Abend und läuft bis in die Nacht auf Samstag.

Foto: APA/Robert Jäger

Ziel der Aktion, an der auch Rettungsdienste und die Stadt Wien beteiligt sind, ist es, Entscheidungs- und Kommunikationsabläufe zu erproben. Die Einsatzbereitschaft aller beteiligten Dienststellen und Stäbe soll für den Ernstfall verbessert werden.