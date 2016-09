Illegale Zigarettenfabrik in NÖ aufgeflogen

llegale Fabrik für Zigaretten: Einen dicken Fisch zogen Beamte des Zollamtes Eisenstadt/Flughafen Wien jetzt bei einer Kommandoaktion in den unscheinbaren Kellerräumen einer Spedition bei Wiener Neustadt in Niederöstererich an Land. Das von der internationalen Tabakmafia angemietete Lager entpuppte sich als Großfabrik für die illegale Zigarettenproduktion.