Identitäre Bewegung provoziert mit neuer Aktion

"Erdogan, hol deine Türken ham" - so steht es auf dem Transparent, das die rechte Identitäre Bewegung am Mittwoch vom Dach der türkischen Botschaft in Wien ausrollte. Gezeigt wird auch die Silhouette von Prinz Eugen. Außerdem wurden Flugblätter mit "Flugtickets", die die Aufschrift "Guten Heimflug" tragen, aus dem Fenster eines Nebengebäudes geworfen.