Hund schlägt Grusel- Clown in Kärnten in die Flucht

Tatort war ein Spazierweg am Flatschacher See nahe Feldkirchen. Plötzlich sprang der Grusel- Clown aus dem Unterholz und wollte die junge Frau erschrecken, die gerade ihren Hund ausführte. Der Masken- Mann soll sogar bewaffnet gewesen sein, möglicherweise - wie es in einem Bericht von heute.at heißt - trug der Mann einen Baseballschläger bei sich.

Hier ein Clown, der in Feistritz an der Drau gesichtet wurde:

Tatbestand: gefährliche Drohung

Während die 21- Jährige erschrocken zurückwich, stellte sich der Vierbeiner zwischen den vermeintlichen Angreifer und sein Frauchen und ging kurz darauf zum Gegenangriff über. Der Maskierte ergriff die Flucht.

Noch ist unklar, ob und wie schwer der Grusel- Clown verletzt wurde. Die Polizei hat jedenfalls die Ermittlungen aufgenommen. Tatbestand: gefährliche Drohung. Möglicherweise muss aber auch die Hundehalterin mit Konsequenzen rechnen.

