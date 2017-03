Hund nicht angeleint: Frauchen (26) biss zu

Ein Geschwisterpaar im Alter von 21 und 26 Jahren ist am Mittwoch in Klagenfurt ins Visier der Polizei geraten, als die beiden mit ihrem Pitbull- Dingo- Mischling ohne Leine und Beißkorb die Straße entlanggingen. Als die Beamten die zwei Klagenfurter deshalb anhielten, rastete die 26- Jährige innerhalb kürzester Zeit vollkommen aus und begann zu toben. Letzten Endes musste ein Polizist mit einer Bisswunde am Unterarm ins Spital gebracht werden - allerdings war nicht der Hund der beißwütige Übeltäter.