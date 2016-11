Hugo Portisch outet sich als Van- der- Bellen- Fan

Portisch, bekannt als der "Geschichtsprofessor" der zweiten Republik, hatte es immer vermieden, Politiker bei ihren Kandidaturen zu großen Posten zu unterstützen. Nur einmal habe er bisher eine Ausnahme gemacht, nämlich beim ehemaligen Präsidenten Heinz Fischer. Er habe gewusst, dass es unter ihm keine Diskussionen geben werde, "ob Österreich in die EU gehört oder nicht".

Foto: APA/AFP/JOE KLAMAR, Youtube.com/Alexander Van der Bellen

"Verkörpert Eigenschaften Heinz Fischers"

Heute wie damals, so Portisch weiter, sei Österreich "in einer ähnlich kritischen Lage" und werde vom Ausland kritisch beobachtet. Und weil der ehemalige Grünen- Chef eben jener Kandidat sei, der "die Eigenschaften Heinz Fischers total verkörpert", mache er auch jetzt eine Ausnahme. Der Journalist traue Van der Bellen jedenfalls zu "die großen Fragen dieser Zeit zu lösen, etwa die Flüchtlingsfragen". "Deshalb wähle ich Van der Bellen", stellt Portisch abschließend für die Wahl am 4. Dezember fest.

Foto: YouTube.com/Alexander Van der Bellen

Foto: YouTube.com/Alexander Van der Bellen

Foto: YouTube.com/Alexander Van der Bellen

Van der Bellen würde Strache angeloben - unter Umständen

Zuletzt hatte Van der Bellen am Freitag im krone.at- Newsroom mit der Ansage für Aufsehen gesorgt, dass er FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache durchaus als nächsten Bundeskanzler angeloben würde. Allerdings müsse sich dieser zu einem proeuropäischen Kurs bekennen.

Video: Van der Bellen im krone.at- Livetalk