Hüttenparty in Salzburg endet mit Feuerinferno

In Skigebiet von Saalbach in Salzburg ist am Samstag eine Almhütte in rund 1500 Metern Seehöhe bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Auch ein benachbartes Stallgebäude wurde zerstört. Das Feuer dürfte gegen 18.30 Uhr ausgebrochen sein. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zehn Menschen für eine Feier in der Hütte. Ein Gast sah beim Verlassen der Hütte Flammen aus dem Kamin schlagen und schlug Alarm.