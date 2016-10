"Horror- Clown" verursacht Unfall in Klagenfurt

Ein sogenannter "Horror- Clown" hat in der Nacht auf Allerheiligen in Klagenfurt einen Unfall ausgelöst, bei dem er selbst leicht verletzt wurde. Der 27- Jährige war laut Polizei gegen 1.45 Uhr als Clown verkleidet und mit einer Axt in der Hand auf einer Gemeindestraße unterwegs. Ein 19- jähriger Pkw- Lenker erschrak angesichts des plötzlich aus dem Nebel auftauchenden Clowns dermaßen, dass er den Pkw verriss.