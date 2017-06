Homoehe- Aktion: Grüne "verheiraten" Kern und Kurz

Präsentiert wurde es vor dem Außenministerium, und zwar von der grünen Spitzenkandidatin für die kommenden Nationalratswahl, Ulrike Lunacek, und Klubobmann Albert Steinhauser. "Die neue Farbe Türkis hat bei der ÖVP offenbar keine inhaltlichen Wechsel gebracht - hier herrscht weiterhin altes schwarzes Gedankengut", so Steinhauser. In der Kritik steht auch die SPÖ, weil sie zuletzt einem Fristsetzungsantrag der Grünen zum Thema Homoehe nicht zugestimmt hat.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

"Wenn sich zwei Menschen lieben und das Leben miteinander verbringen möchten, dann soll dies möglich sein", sagte Lunacek. "In der EU haben mittlerweile elf Länder die Ehe für Lesben und Schwule geöffnet, darunter auch katholische Länder wie Irland und Spanien. Demnächst wird Malta folgen. Die ÖVP und Sebastian Kurz sollten sich ein daran ein Beispiel nehmen."

Kurz winkt ab: Derzeitige Regelung "durchaus solide"

Dieser hatte am Mittwoch in der "ZiB 2" den grünen und roten Vorstößen eine Absage erteilt: Er habe zugesagt, das Regierungsprogramm abzuarbeiten, der Punkt Homoehe finde sich darin nicht. In diesem Bereich habe sich in den vergangenen Jahren viel getan - mit der Möglichkeit der Verpartnerung Homosexueller oder der Adoption von Kindern. Dass diese Diskriminierungen beseitigt wurden, sei "gut und richtig". Weitere Änderungen hält Kurz nicht für nötig, "die derzeitige Regelung ist eine durchaus solide".