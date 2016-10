"Home Invasion" in Tirol: Seniorin schwer verletzt

Brutaler Fall von "Home Invasion" in Tirol: Eine 83- Jährige wurde am Dienstagabend in ihren eigenen vier Wänden Opfer eines Raubüberfalls. Polizisten fanden die Pensionistin mit einer blutenden Kopfverletzung am Boden liegend vor, nachdem die Frau einen Notruf abgesetzt hatte. "Bei der anschließenden Fahndung wurde eine 49- Jährige festgenommen", sagte LKA- Chef Walter Pupp.