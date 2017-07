Home- Invasion in Leonding: 5 Jahre Haft

Weil er gemeinsam mit fünf weiteren Komplizen im Sommer 2016 eine 78- Jährige und deren Mitbewohner in einer Wohnung in Leonding überfallen, gefesselt und ausgeraubt hatte, ist ein 19- jähriger Rumäne am Dienstag in Linz zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Gegen die fünf mutmaßlichen Komplizen des Verurteilten wird gesondert verhandelt.