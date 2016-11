Hofer/VdB heute wieder groß im TV- Rampenlicht

Moderiert wird das ATV- Duell heute Abend von "Klartext"- Journalist Martin Thür. Eingangs werden die Experten Peter Hajek und Thomas Hofer die Ausgangslage erläutern, im Anschluss an die Konfrontation wird Moderatorin Sylvia Saringer mit Journalisten über die Performance der beiden Konkurrenten diskutieren.

Runde eins ging an Hofer

Das erste von drei TV- Duellen zwischen Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer war auf Puls 4 über weite Strecken sachlich und ruhig verlaufen. Erst als es um Untergriffe in den sozialen Netzwerken bzw. darum ging, welcher Kandidat die "schlimmeren" Fans habe, wurde es emotional. Van der Bellen zeigte sich schockiert über Hitler- Vergleiche, Hofer wiederum beklagte sich über Beschimpfungen wegen seiner Gehbehinderung. Laut einer OGM- Umfrage hat Hofer die Debatte gewonnen.

Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Video: Alexander Van der Bellen erklärt im krone.at- Newsroom, dass er Heinz- Christian Strache angeloben würde, zumindest unter gewissen Umständen ...

Finale am Donnerstag im ORF

Das finale TV- Duell wenige Tage vor der Wiederholung der Hofburg- Stichwahl am 4. Dezember steigt dann am kommenden Donnerstag (1. Dezember, 20.15 Uhr) im ORF. Ingrid Thurnher leitet die Diskussion, im Anschluss analysieren in der "ZiB 2" Politologe und "Krone"- Experte Peter Filzmaier sowie Kommunikationstrainer Georg Wawschinek.

Ingrid Thurnher und Norbert Hofer bei der TV-Konfrontation der Hofburg-Kandidaten im Mai Foto: APA/HERBERT NEUBAUER