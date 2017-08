Hofer: "Verantwortungslose politische Propaganda"

Wie die Obduktion enthüllte, ist der Rekrut aufgrund einer bakteriellen Infektion ums Leben gekommen. Dass angeblich bereits am Vortag des Dramas mehr als 20 Rekruten bei einem Marsch ohnmächtig geworden seien, löste eine Debatte über mutmaßliches Fehlverhalten und angeblich unnötigen Drill beim Bundesheer aus.

Mahnende Worte an Kritiker, Lob für Soldaten

Rückendeckung bekommt das Bundesheer nun durch Norbert Hofer. Er warnt in seinem Facebook- Posting: "Wer das Bundesheer abschaffen will, rüttelt an den Grundfesten unserer Verfassung." Gleichzeitig bedankt sich der Dritte Präsident des Nationalrates bei den "Grundwehrdienern und allen Soldatinnen und Soldaten unseres Bundesheers für ihren tagtäglichen Einsatz für die Sicherheit unseres Landes." Er erinnert sich an einem Todesfall während seines Wehrdienstes: "Damals kam kein Politiker auf die schamlose Idee, diesen Unfall für die Schwächung des Bundesheers zu missbrauchen."

Foto: Hannes Wallner (Symbolbild)

Beerdigung am Donnerstag in Wien

Am Donnerstag wird der Rekrut - genau zwei Wochen nach seinem Tod. in Wien beerdigt. Der 19- Jährige erhält ein Begräbnis mit militärischen Ehren, daran teilnehmen wird auch Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ), bestätigte Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums, entsprechende Medienberichte.

Laut Bauer hat sich die Familie des toten Rekruten ausdrücklich gewünscht, dass die Beerdigung unter Ausschluss der Medien stattfinden soll. Laut vorläufigem Obduktionsergebnis starb der junge Mann an Überhitzung des Körpers. Bei einer Blutuntersuchung des verstorbenen Rekruten wurde außerdem ein akuter Infekt festgestellt. Das Heer hat zur Untersuchung des Todes des Rekruten sowohl eine Untersuchungs- als auch eine Sonderkommission eingesetzt.