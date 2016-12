Hofer gegen Mitterlehner: "Ein Selbstmordattentat"

Österreich hat gewählt, Alexander Van der Bellen hat mit deutlichem Vorsprung gewonnen und ist der neue Bundespräsident. Die FPÖ und ihr Kandidat Norbert Hofer müssen nun mit einer empfindlichen Niederlage fertigwerden - und haben auch schon einen Hauptschuldigen gefunden. So erklärte Hofer noch am Sonntagabend, die Wahlempfehlung von ÖVP- Chef Reinhold Mitterlehner für Van der Bellen sei ausschlaggebend gewesen: "Tatsächlich war das so etwas wie ein Selbstmordattentat des Herrn Mitterlehner."