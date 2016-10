Hochzeit endet mit Anzeige wegen Vergewaltigung

Rund ging es an der Hochzeitstafel in dem gediegenen Gasthof in dem 800- Einwohner- Ort im Bezirk Oberwart. Bestens gelaunt ließen die Gäste das frisch vermählte Paar - offenbar mit reichlich Bier, Wein und Schnaps - hochleben. "Die Feier war recht turbulent", wie es ein Besucher formulierte. Doch dann schlug die Stimmung um, ein Zwischenfall überschattete das fröhliche Fest.

Eine Frau krümmte sich vor Schmerzen. Sie klagte über Übelkeit. Umgehend wurde der Notarzt alarmiert. Noch vor Ort behandelte der herbeigeeilte Mediziner die 27- Jährige, die kurz darauf ins Krankenhaus nach Oberwart eingeliefert wurde. Im Zuge dessen behauptete die laut Zeugen stark alkoholisierte Patientin, ein Mann habe sie während der Hochzeitsfeier auf der Toilette des Gasthofes vergewaltigt.

Keine eindeutigen Hinweise

Eine sofortige Untersuchung erbrachte jedoch keine eindeutigen Hinweise auf einen sexuellen Missbrauch. Trotzdem blieb die Frau auch noch am nächsten Tag - nachdem sie ausgenüchtert war - bei ihrer Behauptung. Anzeige wurde erstattet, die Polizei nahm Ermittlungen auf. Über den derzeitigen Stand der Erhebungen sind keine Details bekannt.