HIV positiver Dealer verletzte Wiener Polizist

Ein Dealer hat sich am Donnerstagabend seiner Festnahme bei der U- Bahn- Station Alser Straße in Wien widersetzt und einen Polizisten verletzt. Der 21- Jährige gab an, HIV positiv zu sein. Der Polizist wurde sofort in ein Spital gebracht und mit Prophylaxen behandelt. Drei weitere Kokaindealer, darunter eine 26- jährige Frau, wurden festgenommen. Die Frau schluckte zuvor noch mehrere Suchtgiftkugeln.