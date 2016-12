Hitlers Geburtshaus wird nun doch nicht abgerissen

Das Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau am Inn wird doch nicht abgerissen, sondern saniert und einer sozialen Nutzung zugeführt. Das teilte am Donnerstag der oberösterreichische Landeshauptmann Josef Pühringer nach einem Arbeitsgespräch mit Innenminister Wolfgang Sobotka und dem Braunauer Bürgermeister Johannes Waidbacher mit. Vielmehr könnte wieder die oberösterreichische Lebenshilfe einziehen, die bereits früher in dem Gebäude eine Tagesheimstätte betrieben hat.