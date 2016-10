Hitler- Haus: Deutscher Historiker gegen Abriss

Den geplanten Abriss von Hitlers Geburtshaus in Braunau findet Wieland Giebel, Gründer des Vereins Historiale und Initiator der soeben eröffneten "Dokumentation Führerbunker" in Berlin, falsch. Er schlägt an der Stelle ein Informationszentrum vor. "In all den Jahren ist es nicht passiert, dass in Berlin die NS- Orte zu einer Wallfahrtsstätte von Neonazis geworden sind", sagte Giebel. "Wir stellen jedoch extremes Interesse an der Geschichte fest."