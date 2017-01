"Historischer Tiefstand" bei Verkehrstoten 2016

Zum mittlerweile vierten Mal in Folge lagen die Opferzahlen damit unter 500, vor 2013 stets darüber. Die aktuellen Zahlen machen gerade einmal ein Siebentel der Todesopfer vom Jahr 1972 aus - damals starben 2948 Menschen auf Österreichs Straßen, es war das bisher "schwärzeste Jahr" der Unfallstatistik, so Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Neujahrstag zur APA.

Foto: APA

"Größtmögliche Verkehrssicherheit ist ein wichtiges Anliegen"

"Jeder schwere Verkehrsunfall ist mit viel Leid für die Opfer und deren Angehörigen verbunden, deshalb ist größtmögliche Verkehrssicherheit ein wichtiges Anliegen für die Polizei und das BMI", so Sobotka weiter.

2016 starben bei tödlichen Verkehrsunfällen 187 Autoinsassen, 23 Lkw- Insassen, 85 Biker, sieben Mopedfahrer, 47 Radfahrer, 72 Fußgänger und sechs sonstige Verkehrsteilnehmer. Stärker angestiegen gegenüber 2015 ist die Zahl der getöteten Radfahrer, deutlich zurückgegangen ist die Zahl der getöteten Pkw- Insassen und Fußgänger. Unter den Toten befanden sich im Vorjahr insgesamt sieben Kinder im Alter bis 14 Jahren, 2015 waren es noch elf.

Foto: APA

Unachtsamkeit als häufigste Unfallursache

Die häufigste Ursache für Unfälle war 2016 Unachtsamkeit mit 30,3 Prozent, gefolgt von nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit (27,3 Prozent) und Vorrangverletzung (12,9 Prozent). Auch beim Thema Alkohol am Steuer war ein Rückgang im Vergleich zum Jahr 2015 zu verzeichnen: Betrunkene waren bei insgesamt 13 der tödlichen Unfälle involviert. Auf Bahnübergängen bei Eisenbahnkreuzungen verunglückten 16 Menschen tödlich, ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2015. Da waren es noch 22 Tote.

Verkehrsminister: "Zahl bis 2020 halbieren"

Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) zeigte sich am Neujahrstag zwar erfreut über "historischen Tiefstand" bei der Zahl der Verkehrstoten, "damit werden wir uns aber nicht zufrieden geben", wie er sagte. Sein ehrgeiziges Ziel: die Zahl bis 2020 zu halbieren. "Wir gehen gezielt gegen die Hauptunfallursache Ablenkung am Steuer vor, etwa indem ein Verstoß gegen das Handyverbot künftig auch mittels Fotobeweis geahndet werden kann. Und wir setzen bei den Jungen an: Wir haben die Probezeit für Fahranfänger auf drei Jahre verlängert und die Mopedausbildung modernisiert", so der Verkehrsminister.

Foto: APA

Die Alkolocks bezeichnete der Minister als "Meilenstein in der Verkehrssicherheit". Die Alkohol- Wegfahrsperren sollen ab September zum Einsatz kommen. Sie werden zunächst als fünfjähriges Pilotprojekt für die Führerscheinklasse B eingeführt.