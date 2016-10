Historikerin Brigitte Hamann 76- jährig verstorben

Die Historikerin und Autorin Brigitte Haman ist tot. Wie der "Standard" unter Berufung auf Familienkreise online berichtete, starb sie am Dienstag im 77. Lebensjahr. Hamann prägte das Bild der Habsburger, schrieb Bücher über Wolfgang Amadeus Mozart und Adolf Hitler. Geboren wurde die Volksbildnerin in Sachen Geschichte als Brigitte Deitert am 26. Juli 1940 in Essen.