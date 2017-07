Hilferuf der Wiener Retter: "Wir sind am Limit!"

"Wahr ist: Seit Monaten wird die Personalvertretung nicht müde, auf eine bestehende Personalknappheit hinzuweisen. Die Urlaubszeit wird diese Situation erheblich verschärfen", ist in dem offenen Brief zu lesen. "Bei hochpriorisierten Einsätzen kommt es zur Beeinträchtigung der Versorgungsqualität der Patienten." Und: "Aufgrund nicht vorhandener Ressourcen kommt es zunehmend zu Spannungen zwischen Fahrdienst und Leitstelle."

"Das kann nicht mehr lange gut gehen"

Die "Krone" traf sich in den vergangenen Wochen mit Personalvertretern, Sanitätern und anderen Mitarbeitern der Wiener Berufsrettung, die anonym bleiben möchten (die Namen sind der Redaktion natürlich bekannt). Ihr Fazit: "Das kann nicht mehr lange gut gehen."

Laut Protokollen stehen derzeit am Tag rund 37 und in der Nacht 30 Rettungswagen zur Verfügung. "In Wirklichkeit sind es aber, eben durch Ausfälle und Personalmangel, weitaus weniger", erklärt ein Insider. "Am Tag sind es durchschnittlich 30 und in der Nacht 24 oder 25 Wagen." Für eine Großstadt, in der mehr als 1,8 Millionen Menschen leben, sei das "extrem fahrlässig".

Foto: APA/Herbert Neubauer (Symbolbild)

Denn: Bei der Rettung gehen rund 50 bis 90 Notrufe pro Stunde ein. Das sind doppelt so viele Einsätze wie vorhandene Fahrzeuge. Und: Mehrmals am Tag ist kein einziger Rettungswagen frei - das entspricht einer 100- prozentigen Auslastung. Dabei sollte eine Auslastung von 70 Prozent nicht überschritten werden.

"Unzufriedenheit kann nicht nachvollzogen werden"

Die "Krone" konfrontierte natürlich auch die Wiener Berufsrettung mit den Vorwürfen. Hier einige Antworten von Sprecher Andreas Huber:

"Im täglichen Einsatzbetrieb stehen die Fahrzeuge der Berufsrettung sowie die Rettungswagen der freiwilligen Organisationen im Rettungsverbund zur Verfügung. Aktuelle Zahlen für die Berufsrettung: 10. Juli 2017: 37 Rettungswagen tagsüber, 30 nachts. 11. Juli 2017: 36 Wagen tagsüber, 29 nachts."

Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung Wien Foto: Andi Schiel

"Diese werden täglich ergänzt durch zehn Wagen und sechs bis acht Krankentransportwagen der Freiwilligen Organisationen."

Zum offenen Brief der Personalvertreter und Sanitäter: "Die Unzufriedenheit kann nicht nachvollzogen werden. Die Berufsrettung hat immer eine große Anzahl an BewerberInnen, da sie als gute und interessante Arbeitgeberin gilt."

Michael Pommer, Kronen Zeitung