Heute begann der astronomische Frühling

Zum Frühlingsanfang geht unser Zentralgestirn genau im Osten auf, steht mittags im Süden und geht exakt im Westen unter - Tag und Nacht sind gleich lang. Am kommenden Wochendende steht am letzten Sonntag des Monats eine weitere Umstellung an: Die Sommerzeit beginnt. Um 2 Uhr früh werden die Zeiger um eine Stunde, auf 3 Uhr, vorgestellt.

Für den astronomischen Frühlingsbeginn am Montag müssen sich die Österreicher nicht mehr so warm wie am Wochenende anziehen. Laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik steigen die Temperaturen deutlich an. Ansonsten ist für die nächsten Tage Sonne, aber auch die eine oder andere Störung einzuplanen.