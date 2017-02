Heuschnaps nach 13 Jahren von Behörde verboten

Heuschnaps, Käse mit Heurinde und der Braten im Heubett: Was bis vor Kurzem noch als echte Delikatesse galt, soll plötzlich die Gesundheit gefährden. Denn nach Ansicht der Behörden ist Heu kein Lebensmittel. Deshalb mussten in der Gamskogelhütte auf dem Katschberg in Salzburg 50 Liter Heuschnaps weggeschüttet werden.