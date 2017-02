Hepatitis- C- kranke Frau kratzt und beißt Polizist

Mit Händen und Füßen hat sich eine 31 Jahre alte tobende Ladendiebin am Montagnachmittag in Salzburg gegen ihre Festnahme gewehrt und dabei einen Beamten gekratzt und gebissen. Das an sich ist schon eine eher unschöne Erfahrung. Heikel wurde der Vorfall allerdings, als sich herausstellte, dass die Frau an einer ansteckenden Hepatitis- C-Infektion leidet.