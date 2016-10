Heinz- Christian Strache hat wieder geheiratet

FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache hat zum zweiten Mal geheiratet. Am Freitag gab er einem Bericht von "oe24" zufolge seiner Verlobten Philippa Beck in der Wachau das Jawort. Die Braut trug ein weißes Drindlkleid und einen Blumenkranz, Strache kam in der Lederhose. Unter den Gästen waren zahlreiche FPÖ- Politiker, etwa Wiens Vizebürgermeister Johann Gudenus.