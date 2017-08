Heereseinsatz am Brenner: 40 Illegale auf Zügen

Mit zunehmender Frequenz war es in den vergangenen Wochen zu Aufgriffen von Flüchtlingen entlang der Brennerstrecke gekommen. Insbesondere Züge wurden von Illegalen als Transportmittel genutzt, um nach Österreich oder weiter nach Deutschland zu gelangen. Von der deutschen Bundespolizei wurden bei Güterzugskontrollen nahe dem Grenzübergang Kufstein 34 Migranten aufgegriffen. Sie hatten sich auf den Ladeflächen der Lastwagen versteckt, die per Güterwaggons via Brenner nach Deutschland befördert wurden. Zudem wurden von der Tiroler Exekutive zehn Personen auf einem weiteren Güterzug entdeckt und festgenommen.

Assistenzeinsatz "absolut gedeckt"

Der Einsatz sei aus Sicht des Innenministeriums jedenfalls "absolut gedeckt". Seit der Vorwoche habe es zudem "intensivierte Gespräche" mit dem Verteidigungsministerium zu den Schwerpunktkontrollen gegeben. Ob der Bedenken des Verteidigungsressorts, der Einsatz könnte durch den Ministerratsbeschluss aus dem Jahr 2015 nicht gedeckt sein, ist nun eine zusätzliche rechtliche Absicherung per Ministerratsbeschluss vorgesehen. Der Antrag soll rasch ausgearbeitet werden, der Beschluss bereits in den kommenden Tagen fallen.

Foto: APA/ROBERT JAEGER

Kontrollen laufen bereits

Die Maßnahmen seien auch bereits in Umsetzung und die Kontrollen wurden "sehr erfolgreich" gestartet, hieß es seitens des Innenministeriums. Darüber hinaus habe es erst am Mittwoch eine gemeinsame Medienkommunikation zu den Schwerpunktkontrollen durch Innen- und Verteidigungsministerium in Tirol gegeben.

Die Notwendigkeit für einen neuen Ministerratsbeschluss sieht man im Innenministerium allerdings nicht: "Im Ministerratsbeschluss vom 14. September 2015 ist ganz klar von einem Assistenzeinsatz im gesamten Bundesgebiet die Rede. Was daran falsch zu verstehen ist, erschließt sich uns nicht. Wir werden die Kontrollen seitens der Polizei in jedem Fall weiterführen", hieß es aus dem Ministerium.

"Unsere Soldaten stehen bereit"

Im Ressort von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) betonte man die Bereitschaft zum Assistenzeinsatz, verwies aber auf die notwendige rechtliche Absicherung: "Das Bundesheer wird den Anforderungen des Innenministeriums zur Ausweitung des Assistenzeinsatzes selbstverständlich nachkommen", sagte ein Sprecher des Ministeriums. "Damit soll die Polizei unterstützt werden, die Migration einzudämmen. Unsere Soldaten sind auch dafür ausgebildet und stehen bereit."

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil Foto: APA/HANS PUNZ

Es handle sich bei der Unterstützung der Polizei bei sogenannten Ausgleichsmaßnahmen in Tirol allerdings um eine "wesentliche Erweiterung der Aufgaben". So ist etwa die Kontrolle von Güterzügen vorgesehen, begründet man im Verteidigungsressort das Begehr nach einem neuen Beschluss. Das Innenministerium werde daher einen solchen erwirken, man stehe in gegenseitiger "enger Abstimmung".

Einsatz im Osten geht weiter

Die Assistenzeinsätze in den anderen Bundesländern sind vom geplanten neuen Beschluss nicht betroffen. "Der Assistenzeinsatz des Bundesheeres im Osten Österreichs auf Basis des Ministerratsbeschlusses vom September 2015 wird selbstverständlich weitergeführt", sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums.

Foto: APA/ROBERT JAEGER