Hannes F. in Wien gelandet: "Bin so erleichtert"

Dienstag, 14.22 Uhr, Flughafen Wien- Schwechat: Pünktlich setzt die Maschine der Egypt Air auf dem Rollfeld von Österreichs größtem Flughafen auf. Einige Passagiere applaudieren, sie sind braun gebrannt und froh, nach den schönen Ferien in Ägypten wieder in der Heimat zu sein. Für Hannes F. war die Zeit im Land am Nil allerdings alles andere als ein Urlaub - die letzten Jahre waren für ihn eher die Hölle auf Erden.

Video: Hannes F. bei der Ankunft in Wien- Schwechat

Video: Andi Schiel, krone.tv

Fünf Jahre musste er in einem Gefängnis in der Nähe von Kairo verbringen. Der Grund dafür: F. hatte sich mit einer Sicherheitsfirma selbstständig gemacht und war am 2. November 2011 nach seiner Ankunft auf dem Flughafen von Kairo wegen Waffenschmuggels festgenommen worden. Er hatte laut Angaben der Behörden vier Gewehre und 200 Stück Munition dabei. Im März 2013 wurde er verurteilt und musste die Strafe antreten.

Hannes und Lisa F. Foto: Privat

Von der Heimat aus versuchte F.s Ehefrau Lisa alles Menschenmögliche, um die Liebe ihres Lebens wieder freizubekommen. Das Außenministerium war in ständigem Kontakt mit den Behörden vor Ort.

"Ich danke meiner Frau und unserer Botschaft"

Am Dienstagnachmittag gab es jetzt - zwei Drittel der Haftstrafe waren abgesessen - das Happy End. Mit Freudentränen in den Augen konnte die Burgenländerin ihren Ehemann in die Arme nehmen. "Ich bin meiner Frau unendlich dankbar. Ich habe mich so auf das Wiedersehen mit meiner Familie gefreut. Jetzt will ich nur noch unter die Dusche", so Hannes F. zur "Krone". Sein Dank gilt auch der österreichischen Botschaft, die ihn in Kairo bis zum Flugzeug geleitet hatte.

Lesen Sie auch: Ägypten: Burgenländer vorzeitig aus Haft entlassen