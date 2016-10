Hannes Arch war bei Todes- Crash nicht betrunken

Ein technisches Gutachten zum Absturz, das ebenfalls die Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben hatte, soll gegen Ende des Jahres vorliegen.

Absturz bei nicht erlaubtem Nachtflug

Arch war beim Absturz des von ihm gesteuerten Helikopters bei einem nicht erlaubten Nachtstart im Nationalpark Hohe Tauern ums Leben gekommen. Mit an Bord war ein deutscher Hüttenwirt gewesen, der den Crash schwer verletzt überlebte. Der Wirt erklärte später in einem Interview über den Unfallhergang, dass plötzlich eine Felswand im Scheinwerferlicht aufgetaucht sei. Arch habe noch versucht, die Maschine hochzuziehen, doch dafür sei es zu spät gewesen. Er selbst habe dann rund acht Stunden auf seine Rettung gewartet. Er habe kaum atmen können, weil sein Brustkorb eingequetscht war. "Ich dachte, das war es wohl."

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Arch ist am 11. September im engsten Familienkreis in seinem obersteirischen Heimatort Trofaiach beigesetzt worden, am 17. September wurde dort eine Gedenkfeier veranstaltet, an der rund 1000 Menschen teilnahmen.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU