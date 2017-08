Hallstatt beklagt touristische Drohnen- Plage

Hallstatt ist pro Jahr mit bis zu 700.000 Tagesgästen konfrontiert - bei nicht einmal 800 Einwohnern. Viele Touristen glauben, der ganze Ort sei ein Freilichtmuseum. So komme es vor, dass Touristen private Grundstücke der Einheimischen betreten, ohne zu fragen, berichteten die Oberösterreichischen Nachrichten am Dienstag. Neuerdings setzten zudem immer mehr Gäste - vor allem asiatische - zum Filmen und Fotografieren ferngesteuerte Drohnen ein und ließen diese vor den Fenstern und Balkonen der Hallstätter schweben, hieß es. Das verursacht nicht nur Lärm, die Einheimischen fühlen sich auch in ihrer Privatsphäre gestört. Die Beschwerden am Gemeindeamt häufen sich. Auch eine Petition wurde bereits eingereicht.

Foto: APA/BARBARA GINDL

Appell an Besucher

Die Gemeindeleitung appelliert jetzt an den guten Willen der Touristen. "Wir haben drei Info- Tafeln im Ort aufgestellt, auf denen wir unsere Gäste ersuchen, keine Flugdrohnen mehr zu verwenden", wird Bürgermeister Alexander Scheutz zitiert, der auf den Tafeln gleich auch andere Punkte zur Sprache bringt. Hallstatt bittet seine Gäste, Privatgrundstücke nicht zu betreten, Müll in Abfalleimern und nicht im Hallstättersee zu entsorgen, nicht einfach Zigarettenstummeln wegen der hohen Brandgefahr wegzuwerfen und die Ruhezeiten zwischen 12 und 14 Uhr sowie von 22 bis 7 Uhr einzuhalten. Die Info- Texte sind in deutscher, englischer, koreanischer und chinesischer Sprache formuliert.

Foto: APA/BARBARA GINDL

Friedhofs- Türsteher

Zuvor wurde schon damit begonnen, "Türsteher" an Kirchen und Friedhofstoren einzusetzen. Sie sollen Einheimische an diesen Orten vor den Kameras und Selfie- Sticks der Touristen schützen. Die Sperre gilt aber nur für die Gottesdienste und Begräbnisse, zu allen anderen Zeiten sind die Reisenden in Hallstatt auch in Kirchen und Friedhöfen herzlich willkommen.