Haft- Freigänger erwürgt 64- Jährigen in Salzburg

"Der 64- Jährige dürfte bereits eine Woche bis zehn Tage tot in der Wohnung im Salzburger Stadtteil Taxham gelegen sein", sagte Polizeisprecherin Irene Stauffer unter Berufung auf das Obduktionsergebnis. Auf jeden Fall war die Leiche bereits stark verwest, als sie - wie erst jetzt bekannt wurde - am Donnerstag entdeckt wurde. Eine Nachbarin hatte Verwesungsgeruch im Stiegenhaus wahrgenommen und die Polizei alarmiert.

Foto: Andreas Graf

"Massive stumpfe Gewalt"

Der Tote wurde am Freitag obduziert. Dabei stellten die Gerichtsmediziner "massive stumpfe Gewalt" gegen den Oberkörper und den Hals des Mannes als Todesursache fest. Die Polizei geht davon aus, dass der 64- Jährige nicht mit einem Gegenstand getötet worden ist, sondern erwürgt wurde. Eine DNA- Auswertung soll nun die Identität des Opfers endgültig bestätigen. Laut Polizei kann aber davon ausgegangen werden, dass es sich um den 64- Jährigen handelt, der Mieter der Wohnung war und alleine dort lebte.

Nachbarn schilderten den Ermittlern, dass sie zuletzt wiederholt einen Mann in der Wohnung ein- und ausgehen gesehen hatten. Auch am Tag des Leichenfundes sei er dort gewesen. Als sie ihn dann am Donnerstagnachmittag erneut antrafen, verständigten sie die Polizei. Kurz darauf wurde der 33- Jährige in der Nähe des Wohnblocks festgenommen.

Haft- Freigänger als Verdächtiger

Beim Verdächtigen handelt es sich um einen Salzburger, der noch eine Haftstrafe wegen Gewaltdelikten verbüßte. Er war nach einem Ausgang aber nicht in die Justizanstalt zurückgekehrt.

Bei der Vernehmung sagte der Mann, dass er von seinem 64- jährigen Freund Schlüssel für die Wohnung erhalten habe. Darüber hinaus machte er aber keinerlei Angaben. Der Mann wurde wieder in die Justizanstalt gebracht.