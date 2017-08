Häupl: "Meine Welt ist im Museum anzuschauen"

Über seine Nachfolge will der Wiener SPÖ- Chef bis zum Wahltag kein Wort mehr verlieren. Seine Ankündigung, dass ein neuer Obmann beim Landesparteitag im Jänner 2018 gewählt wird, ehe er sich zurückzieht, sei weder "neu noch sensationell", wetterte er.

"Jeder in der SPÖ weiß, was zu tun ist"

Auch Wohnbaustadtrat Michael Ludwigs Bekräftigung als Nachfolger bereit zu stehen, wolle er nicht kommentieren. Nur so viel: "Ich habe das von ihm nicht gehört." Und die FPÖ- Forderung für neue Wien- Wahlen nach seinem Rückzug "ist auch schon drei Mal beantragt und abgelehnt worden", so der Stadtchef. Für Häupl steht jetzt der Wahlkampf klar im Mittelpunkt, sagt er: "Jeder in der SPÖ weiß, was zu tun ist."

Ein Exemplar der im Zweiten Weltkrieg verwendeten Schlüsselmaschine ENIGMA im Fernmeldemuseum. Foto: Andreas Schiel

Zurück zum gemeinsamen Termin in der Kaserne. "Meine Welt kann man sich im Museum anschauen", scherzt Ex- Funkfernschreiber Häupl. Im Herbst 1968 verrichtete er seinen Präsenzdienst zwischen Telegrafen & Co — und würde wieder Militär statt Zivildienst wählen.

Zusatzwalzen für ENIGMA im Fernemeldemuseum Foto: Andreas Schiel

Gefahr durch Drohnen und Cyber- Angriffe

Auch ein wichtiges Thema: Gegen die Gefahr durch Drohnen und Cyber- Angriffen rüsten sich die Soldaten der Führungsunterstützungstruppe. Für die Erneuerung des Fernmeldenetzes gibt es nun 115 Millionen Euro. "Es ist wichtig, dass wir einen Schritt voraus sind", so Doskozil.

Foto: Andreas Schiel

Maida Dedagic, Kronen Zeitung