Hängegleiter- Absturz auf Kärntner Alm: Pilot tot

Der 54- jährige Polizist aus Hessen war auf der Emberger Alm gestartet und hätte beim Fliegercamp Greifenburg landen sollen. Als er nicht kam, schlug ein Fliegerkollege Alarm. Ein erster Sicht- Suchflug verlief am Samstag negativ. Am Sonntag konzentrierte sich die Suche auf den Bereich um den Hühnersberg, weil der Vermisste sich laut Handypeilung zuletzt in diesem Bereich aufgehalten haben musste.

In diesem Bereich der Kapelleralm in Kärnten kam es zum Absturz. Foto: Googlemaps.com

Absturzstelle auf 2100 Metern Seehöhe

Bei der Suche nach dem deutschen Kollegen hatte die Polizei im Hubschrauber einen "IMSI- Catcher" eingesetzt. Er simuliert einen Handymast, mit dem sich alle in Reichweite befindlichen Telefone automatisch verbinden.

Am Sonntagabend entdeckte die Crew von "Christophorus 7" das Fluggerät und schließlich den toten Piloten im Bereich der Kapeller Alm bei Kleblach/Lind auf 2100 Meter Seehöhe. Er war bei der Platteckspitze abgestürzt und mit dem Gleiter 100 Meter abgerutscht.

Hannes Wallner, Kronen Zeitung