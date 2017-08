Häftling liefert sich wilde Verfolgungsjagd

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein 26 Jahre alter Tiroler am Dienstag in Spittal an der Drau in Kärnten geliefert. Der Grund: Der Verdächtige war im Zuge eines Freigangs nicht mehr in die Justizanstalt Innsbruck zurückgekehrt und zur Fahndung ausgeschrieben.