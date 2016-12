Hacker erleichtern Niki Lauda um Zehntausende Euro

Wie der "Kurier" berichtet, liegen weitere 38.000 Euro auf einem Bankkonto in Irland. Da sich der Zahlungsdienstleister bisher geweigert hat, die Summe zurückzuzahlen, hat LaudaMotion das Institut bei der irischen Bankenaufsicht angezeigt.

LaudaMotion bietet unter anderem Business- Flüge an, übernimmt für Unternehmen und Private die Wartung von Jets und gehörte vor der Übernahme durch Lauda dem Investor Ronny Pecik. Die Hacker schlugen bald nach der Übernahme zu und schickten gefälschte Rechnungen an Kunden, die bei Lauda Business- Jets gebucht hatten.

Spur führt nach China, Russland und in die Türkei

"Sie haben sich in unser System eingehackt und uns über die Schulter geschaut. Im selben Moment, als die Rechnungen an die Kunden hinausgingen, wurde eine zweite Rechnung mit einer fremden Konto- Nummer nachgeschickt. Mit dem Vermerk, LaudaMotion hätte das Konto gewechselt", schildert Lauda im "Kurier" das Vorgehen der Hacker, deren Spur nach China, Russland und in die Türkei führt.

"Wir sind relativ rasch draufgekommen, weil wir ja in ständigem Kontakt mit unseren Kunden sind", so Lauda. In zwei Geschäftsfällen war das Geld allerdings bereits weg. In einem dritten Fall konnte eine Überweisung gerade noch gestoppt werden. Die Hacker konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden. "Diese Netzwerke sind so geschickt aufgebaut, dass immer wenn man glaubt, man hat die Täter erwischt, sind sie schon wieder weg", so Lauda.