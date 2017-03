Gut zu hören ist auch gut fürs Gehirn

Zwillinge haben in der Regel eine ganz besondere Bindung: Sie verstehen sich blind, teilen vieles miteinander, sie gehören einfach zusammen - etwas, das aber nicht nur für Zwillinge gilt. Auch unser Gehör und unser Gehirn sind untrennbar miteinander verbunden. Wer gut hört, bleibt auch geistig länger fit, wie Studien zeigen.

"Hören ist ein kognitiver Prozess. Unser Gehirn macht das Wahrnehmen von Klängen und Verstehen von Sprache überhaupt erst möglich", sagt Hörakustik- Experte Edmund Lehner, Hörgeräteakustik- Meister bei Neuroth.

Mit den Ohren hören, mit dem Kopf verstehen

Unser Gehirn ist auf die "Reizzufuhr" über die Gehörgänge angewiesen - 90 Prozent der Informationen erreichen das Gehirn über unsere Ohren. Externe Schallschwingungen werden von der Hörschnecke in elektrische Impulse umgewandelt.

Durch den Gehörnerv gelangen die Signale wiederum ins Gehirn, das zentrale Aufgaben übernimmt - und zwar gleichzeitig: Es nutzt beide Ohren, um räumliche Orientierung zu schaffen. Es weiß, worauf es in lauter Umgebung fokussieren muss. Es trennt Wichtiges von Unwichtigem. Und es erkennt die verschiedenen Schallsignale - und ordnet sie richtig ein. "Wir hören mit den Ohren und verstehen mit dem Kopf", bringt es Lehner auf den Punkt. Das Verstehen ist das Ergebnis eines ständigen Doppelpasses zwischen Gehör und Gehirn - und gleichzeitig die Basis erfolgreicher Kommunikation.

Gut hören - und länger geistig fit bleiben

Dass sich ein gutes Gehör auch positiv auf die geistige Fitness auswirkt, haben Forscher des John- Hopkins- Zentrums für Alter und Gesundheit in Baltimore (USA) erstmals im Jahr 2013 herausgefunden. Im Vergleich zu normal hörenden Menschen hatten all jene Personen, die schlechter hörten, ihre geistigen Fähigkeiten im Verlauf der Studie um bis zu 41 Prozent schneller eingebüßt.

Dass ein gutes Gehör etwa Demenz vorbeugen kann, zeigt die PAQUID- Langzeitstudie aus Frankreich: 25 Jahre lang haben Wissenschaftler hierfür Daten von 3670 Teilnehmern im Alter von 65 Jahren und älter regelmäßig ausgewertet. Mit dem Ergebnis, "dass die Verwendung von Hörgeräten dem kognitiven Verfall entgegenwirkt", wie es in der Studie heißt. Hörgeräte wirken sich demnach positiv auf die Kommunikationsfähigkeit aus, was nicht nur die Stimmung verbessere, sondern auch soziale und geistige Aktivitäten fördere.

Belegt wird das auch durch eine Anfang 2016 veröffentlichte Studie der Universität von Texas: Versuchspersonen mit Hörminderung zwischen 50 und 70 Jahren, die erstmals mit Hörgeräten versorgt wurden, verbesserten binnen sechs Monaten ihre Gedächtnisleistung um 14 Prozent und ihre Aufmerksamkeit gar um 20 Prozent. Dennoch ist bei Menschen mit Hörminderung die Barriere im Kopf oft groß, einen HNO- Arzt oder Hörgeräteakustiker zu konsultieren.

High- Tech- Winzlinge verringern Höraufwand

Deshalb rät Hörakustik- Experte Edmund Lehner von Neuroth: "Je früher eine Hörminderung entdeckt und versorgt wird, desto besser." Hörgeräte von heute sind wahre Wunderwerke der Technik: Sie werden nicht nur immer kleiner und verschwinden beinahe im Ohr, sondern sie sind auch immer einfacher zu bedienen.

"Die neueste Hörgeräte- Generation unterstützt die natürliche Fähigkeit des Gehirns, selektiv zu hören - also Stimmen in lauter Umgebung besser zu verstehen. Der Höraufwand ist dadurch um ein Vielfaches geringer und das Sprachverstehen verbessert sich erheblich", sagt Lehner, "Für jeden Betroffenen bedeutet das eine enorme Steigerung der Lebensqualität." Denn das Gehör leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, bis ins hohe Alter selbstbestimmt und sozial integriert leben zu können.

Geistige Fitness ist der älteren Generation besonders wichtig

Im Rahmen der in Deutschland durchgeführten Generali- Altersstudie 2013 gaben Menschen zwischen 65 und 85 Jahren Auskunft über ihre Wünsche für die Zukunft. Zentrales Thema war für die Befragten immer die Gesundheit. Über 80 Prozent wollen auch im Alter nicht auf fremde Hilfe angewiesen sein, sondern sich möglichst lange ihre Unabhängigkeit bewahren. Für 86 Prozent aller Interviewteilnehmer ist es am wichtigsten, auch im Alter nichts von ihrer geistigen Leistungsfähigkeit einbüßen zu müssen. Am meisten Sorgen machen sich die 65- bis 85- Jährigen, an Demenz zu erkranken (68 Prozent) und auf Pflege durch andere angewiesen zu sein (78 Prozent).