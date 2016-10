Grusel- Clown stößt 14- Jährigen von Rad - verletzt

Der Schüler fuhr am Samstagabend auf einer Gemeindestraße in Hallein- Burgfried, als ein als Horror- Clown verkleideter Unbekannter den Burschen beim Vorbeifahren schubste. Der 14- Jährige kam zu Sturz und erlitt dabei leichte Abschürfungen. Der Maskierte ergriff die Flucht - nicht ohne dabei laut zu lachen. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Clowns posierten vor Ortsschild

Fast gleichzeitig kam es auch in Grödig zu einem Grusel- Clown- Vorfall: Jugendliche hatten verkleidet vor dem Ortsschild posiert und die Bilder anschließend im Internet verbreitet. Da sich Ortsbewohner darüber aufregten, schaltete sich die Polizei ein. Die Burschen im Alter von 15 bzw. 16 Jahren konnten schnell ausgeforscht werden. Zusammen mit den Eltern wurden sie über ihr Fehlverhalten aufgeklärt. Sie gaben an, lediglich nach Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken gesucht zu haben.

Pkw- Fahrer auf Autobahnparkplatz erschreckt

Aufmerksamkeit dürfte auch das Motiv der übrigen Grusel- Clowns sein, die in den vergangenen Tagen ihr Unwesen in Österreich getrieben haben. Erst am Dienstag stand auf einem Autobahnparkplatz in der Oststeiermark plötzlich ein Clown. Ein Pkw- Fahrer bekam einen ordentlichen Schrecken. Später stellte sich heraus, dass hinter dem Vorfall ein Schüler stand. Seine Mutter entschuldigte sich via Facebook und versprach eine gerechte Strafe.

Schon zwei Vorfälle in Wien bekannt

Am gleichen Tag trieben auch in Wien zwei Horror- Clowns ihr Unwesen. In den Abendstunden erschreckte ein mit einer Machete bewaffneter Unbekannter auf einem Bahnsteig am Praterstern Passanten. In Favoriten schaukelte ein "Spaßvogel" auf dem Spielplatz und schockte dadurch einen 14- Jährigen. Als der Bursch weglief, soll ihn der Maskierte verfolgt haben, wobei er einen Gegenstand bei sich hatte, der einer Axt ähnlich sah. Allerdings hat der Clown weder ein Wort gesprochen noch drohende Gesten gemacht. Eine Suche blieb ergebnislos.

Video: Grusel- Clown- Phänomen erreicht Österreich