Grusel- Clown- Phänomen: Erstes Opfer in Österreich!

Sie versetzen Menschen in Angst und Schrecken und machen sogar vor brutalen Attacken nicht halt: Seit August treiben Grusel- Clowns in den USA und mittlerweile auch in Europa ihr Unwesen, lassen Passanten vor Furcht erzittern und werden teilweise auch gewalttätig. Nun dürfte das Phänomen auch in Österreich angekommen sein - genauer gesagt im steirischen St. Johann in der Haide.