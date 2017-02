Gruppenvergewaltigung: "Sollten mit ihr Sex haben"

"Im Namen Gottes der Barmherzigkeit, ich habe Fehler gemacht" - so beginnt der Brief, den einer der insgesamt neun Angeklagten Richterin Petra Poschalko geschrieben hat. Doch das ist kein Geständnis: Es geht nicht etwa um Fehler zu Silvester 2015, als laut Anklage die Männer eine Frau in Wien mehrfach vergewaltigt haben sollen . Sondern lediglich darum, bei seiner Aussage vor Gericht gelogen zu haben.