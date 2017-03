Gruppenvergewaltigung in Wien - Urteile erwartet

Im Prozess um neun Iraker in Wien, die in der Silvesternacht 2015 eine 28- jährige Deutsche teils sogar mehrfach vergewaltigt haben sollen, dürften heute die Urteile ergehen. Die Angeklagten im Alter zwischen 22 und 48 Jahren hatten ihr betrunkenes Opfer vor einem Lokal in der Innenstadt aufgelesen und es in eine Wohnung geschleppt. Dort vergingen sich die neun Männer laut Anklage an der wehrlosen Frau.