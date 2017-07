Gruppe mitten in der Nacht am Cobenzl abgestürzt

Ungewöhnlicher Einsatz in der Nacht auf Montag für die Wiener Berufsrettung: Vier junge Menschen waren offenbar mitten in der Nacht zu einer Wanderung auf den Cobenzl im Bezirk Döbling aufgebrochen. In der Dunkelheit stürzten sie einen Abhang hinunter - zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren sowie eine 23- Jährige wurden verletzt.