Grüne über SPÖ- Flirt mit der FPÖ "enttäuscht"

Felipe bezeichnete die FPÖ als Partei des Rassismus, des Sozialabbaus und der für die Steuerzahler milliardenteuren Freunderlwirtschaft. "In der Kern- SPÖ haben seit einem Jahr mehr und mehr die Rechtsabbieger das Sagen", so Felipe.

Dass Bundeskanzler Christian Kern in seinem Auftritt am Mittwochabend in der "ZiB 2" seinen Plan der Abschaffung des Pflegeregresses und Ausgleich durch eine Erbschaftssteuer für Millionenerben zwar ausführlich erklärte, aber trotz fünfmaliger Nachfrage des Interviewers nicht festlegen wollte, dass es sich dabei um eine Koalitionsbedingung handle, sei für Felipe entblößend.

Im Kriterienkatalog geht es um das Verhältnis der SPÖ zu anderen Parteien - auch zur FPÖ. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Felipe: "Entweder FPÖ oder Grüne sitzenin nächster Regierung"

"Show hin oder her - in Wahrheit geht es der SPÖ darum, die Türen zur FPÖ aufzumachen. Das halte ich für einen schwerwiegenden Fehler, der die Demokratie beschädigt sowie Strache & Co. massiv aufwertet", sagte Felipe. Und fügte hinzu: "Seit Mittwoch ist endgültig klar: Entweder die FPÖ oder die Grünen werden in der nächsten Bundesregierung sitzen. Und Verlass als einzig verlässliche Kraft gegen rechts ist nur auf die Grünen."

Ingrid Felipe Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

FPÖ ortet bei SPÖ "Nabelschau für eigenen Machterhalt"

Die Freiheitlichen halten unterdessen vom Kriterienkatalog der SPÖ eher wenig. Dieser sei lediglich eine "SPÖ- Nabelschau zum Zweck des eigenen Machterhalts", so Generalsekretär Herbert Kickl in einer Aussendung. Sowohl die Roten als auch die ÖVP müssten sich als potenzielle Koalitionspartner für die FPÖ erst einmal ein "Gütesiegel einer echten patriotischen rot- weiß- roten Politik erarbeiten", so Kickl weiter.

Herbert Kickl, FPÖ Foto: APA/Herbert Pfarrhofer